МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Медь дорожает в понедельник на ослаблении доллара и рисках перебоев в поставках этого металла, свидетельствуют данные торгов.

Килограммовый слиток золота высшей пробы

Стоимость золота растет на ослаблении доллара

По состоянию на 8.08 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 0,93% — до 4,186 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,61% — до 9037 долларов, алюминия — на 0,04%, до 2546,5 долларов, цинка — сократилась на 0,78%, до 2928,5 доллара за тонну.

В понедельник курс доллара снижается, что поддерживает стоимость меди. При удешевлении доллара сырьевые товары, в том числе медь, становятся доступнее для покупки в других валютах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 93,31 пункта.

Опасения вокруг поставок также способствуют удорожанию меди. Работники рудника Caserones в Чили бастуют с 10 августа, недавно забастовку начали на руднике Adina, а протестующие в Перу препятствуют поставкам с предприятия Las Bambas, сообщают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.