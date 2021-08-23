МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Медь дорожает в понедельник на ослаблении доллара и рисках перебоев в поставках этого металла, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота растет на ослаблении доллара

По состоянию на 8.08 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 0,93% — до 4,186 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,61% — до 9037 долларов, алюминия — на 0,04%, до 2546,5 долларов, цинка — сократилась на 0,78%, до 2928,5 доллара за тонну.

В понедельник курс доллара снижается, что поддерживает стоимость меди. При удешевлении доллара сырьевые товары, в том числе медь, становятся доступнее для покупки в других валютах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 93,31 пункта.

Опасения вокруг поставок также способствуют удорожанию меди. Работники рудника Caserones в Чили бастуют с 10 августа, недавно забастовку начали на руднике Adina, а протестующие в Перу препятствуют поставкам с предприятия Las Bambas, сообщают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.