МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром опускается в рамках коррекции после удорожания металла на 1,5% днем ранее, внимание трейдеров обращено к грядущей конференции в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо дорожает в рамках коррекции

По состоянию на 8.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 1,95 доллара, до 1804,35 доллара за тройскую унцию. В понедельник металл подорожал на 1,5%. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,23%, до 23,602 доллара за унцию.

В понедельник цена на золото поднялась выше 1800 долларов, чему способствовали ослабление доллара и уход трейдеров от риска. Опасения вокруг распространения штамма "дельта" продолжают влиять на перспективы восстановления экономики, усиливая риски ужесточения карантина.

В то же время индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в понедельник потерял 0,5%, что было благоприятно для стоимости золота. В этом случае драгоценный металл становится доступнее для покупки в другой валюте.

Аналитики полагают, что американской валюте удастся закрепиться на достигнутом уровне за счет ожиданий по поводу стимулирующих мер Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Драгоценный металл, скорее всего, останется относительно устойчивым на отметке выше 1800 долларов за унцию из-за сомнений по поводу того, что Федрезерв ограничит монетарное стимулирование в ближайшее время", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Phillip Futures.

Ожидания вокруг мер поддержки ФРС влияют на курс доллара, к которому чувствительно золото. Теперь инвесторы ждут экономическую конференцию в Джексон-Хоуле, которая пройдет 26-28 августа. Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме могут дать рынкам дополнительные сведения о планах по выкупу активов, что может повлиять на курс доллара и стоимость золота.