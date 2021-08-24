МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Медь несколько дорожает во вторник после увеличения стоимости на 2,3% днем ранее, инвесторы оценивают новости о нулевой заболеваемости COVID-19 в Китае, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото коррекционно снижается

По состоянию на 8.37 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 0,21% — до 4,231 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В понедельник металл подорожал на 2,3%.

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,62% — до 9273,5 доллара, алюминия — на 2,18%, до 2602 долларов, цинка — на 0,02%, до 2929 долларов за тонну.

Инвесторы благоприятно восприняли новость о нулевой заболеваемости внутри Китая, который является крупнейшим потребителем меди. Как сообщило ранее агентство Синьхуа, в стране за сутки в воскресенье не наблюдалось новых случаев локального заражения COVID-19, при этом зафиксирован 21 новый завезенный случай из-за рубежа.

Такие новости ослабили опасения инвесторов по поводу влияния пандемии на промышленную активность в стране, считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal. Эксперты также отмечают, что поддерживают стоимость меди признаки укрепления спроса.