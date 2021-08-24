МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник выросла более чем на 4% и прибавляет уже три торговых сессии подряд, снова двигаясь к историческому максимуму, достигнутому в середине месяца, свидетельствуют данные торгов. Акции "Газпрома" обновили ценовой максимум за 13 лет

Стоимость СУГов по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов во вторник выросла на 4,07%, до 51 034 рублей за тонну.

Исторический максимум цены был достигнут 11 августа — 53 353 рубля, после чего цена снижалась шесть дней подряд, а теперь вновь перешла к росту. А с начала года к 11 августа биржевая стоимость сжиженного газа в России выросла более чем вдвое.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) — пропан, бутан и их смеси — используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.

Минэнерго России в начале августа рекомендовало компаниям перераспределить поставки СУГов с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо. Производители СУГов в ответ заявили, что в августе переориентируют на российский рынок дополнительно около 40 тысяч тонн продукции.

Компаниям рекомендовано также проработать дополнительное увеличение выпуска сжиженных газов.