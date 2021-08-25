МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цена меди в среду символически снижается в рамках коррекции после предыдущего роста, вызванного ослаблением доллара и рисками перебоев в поставках, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР коррекционно снижаются

По состоянию на 8.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,02% — до 4,2525 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели металл подорожал на 2,9%.

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,11% — до 9376 долларов, алюминия — на 0,5%, до 2615 долларов, цинка — на 3,04%, до 3018 долларов за тонну.

В предыдущие два дня котировки меди поддерживало ослабление курса доллара. Дешевая американская валюта делает сырьевые товары, в том числе медь, доступнее для покупки в других валютах.

На цены влияли также опасения перебоев с поставками на фоне забастовок на медных рудниках в Чили и прогресс Китая в борьбе с пандемией коронавируса. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире. В итоге в понедельник медь подорожала на 2,4%, во вторник – на 0,5%.

Основное внимание рынков сейчас сосредоточено на экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о планах сворачивания мер стимулирования, в первую очередь выкупа активов, могут повлиять на дальнейшую динамику курса доллара.