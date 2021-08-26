МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Медь в четверг утром дешевеет на ослаблении опасений вокруг поставок этого металла, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет в рамках коррекции

По состоянию на 8.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,65%, до 4,2348 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,21%, до 9356 долларов, алюминия — выросла на 0,1%, до 2617,5 доллара, цинка — увеличилась на 0,27%, до 3026 долларов за тонну.

Ранее работники шахт Andina и Caserones в Чили объявили о забастовке, что вызвало ожидания снижения поставок меди на мировой рынок.

"(Медная компания — ред.) Codelco достигла соглашения… на руднике Andina в Чили о замораживании базовой оплаты труда в обмен на разовую премию и другие льготы", — сообщили аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Трейдеры также ожидают конференцию в Джексон-Хоуле 26-28 августа, на которой глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл может дать сигналы о сроках сворачивания выкупа активов. Ожидания по мерам поддержки ФРС могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительна медь.