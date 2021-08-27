МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром вернулась к уровню в 1,8 тысячи долларов за унцию на фоне ситуации в Афганистане, также трейдеры продолжают с осторожностью ждать речи главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о мерах стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов. Рубль падает на фоне ухода инвесторов в защитные активы

По состоянию на 7.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,38%, или на 6,85 доллара, до 1802,05 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,35%, до 23,633 доллара за унцию.

В четверг в аэропорту столицы Афганистана произошли теракты, унесшие жизни десятков человек, в том числе американских военных. Внешнеполитические риски способствуют удорожанию золота, отмечают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Золото традиционно считается более надежным активом, поэтому спрос на него возрастает при усилении политических рисков и неопределенности.

При этом инвесторы продолжают находиться в выжидательной позиции перед речью Пауэлла, отмечают эксперты. Глава ФРС сегодня может дать подсказки о сроках выкупа финансовых активов с рынка, что может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.