Цена на медь снижается на ожиданиях ужесточения монетарной политики в США
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу опускается, причем с начала недели цена на металл выросла более чем на 2%, в то время как аналитики рынка ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) скорого сворачивания мер мягкой монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускается на 0,23%, до 4,2252 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,6%, до 9299,5 доллара, алюминия — выросла на 0,08%, до 2619,5 доллара, цинка — сократилась на 0,79%, до 3002 долларов за тонну.
Инвесторы обращают внимание на "ястребиную" позицию ФРС США перед речью главы регулятора Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле.
"Три представителя ФРС рекомендовали незамедлительно перейти к сворачиванию (выкупа активов с рынка — ред.)", — отмечают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.
Это означает меньшее монетарное симулирование, что может повлечь за собой сокращение инвестпроектов, в рамках которых в том числе закупалась бы медь.
https://1prime.ru/commodities/20210827/834538573.html