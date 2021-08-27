МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу опускается, причем с начала недели цена на металл выросла более чем на 2%, в то время как аналитики рынка ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) скорого сворачивания мер мягкой монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно, китайские - в плюсе

По состоянию на 8.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускается на 0,23%, до 4,2252 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,6%, до 9299,5 доллара, алюминия — выросла на 0,08%, до 2619,5 доллара, цинка — сократилась на 0,79%, до 3002 долларов за тонну.

Инвесторы обращают внимание на "ястребиную" позицию ФРС США перед речью главы регулятора Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле.

"Три представителя ФРС рекомендовали незамедлительно перейти к сворачиванию (выкупа активов с рынка — ред.)", — отмечают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Это означает меньшее монетарное симулирование, что может повлечь за собой сокращение инвестпроектов, в рамках которых в том числе закупалась бы медь.