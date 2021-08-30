МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет на сохраняющихся проблемах с поставками этого металла из Чили, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет после выступления главы ФРС США

По состоянию на 8.44 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,64%, до 4,3595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,19%, до 9410 долларов, алюминия — на 1,15%, до 2649,5 доллара, цинка – осталась на уровне предыдущего закрытия в 3002 доллара за тонну.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, профсоюзы, похоже, настаивают на повышении заработной платы, и маловероятно, что рабочие трех чилийских шахт — "Андина", "Серро-Колорадо" и "Сальвадор" — примут последние предложения. "Если переговоры не увенчаются успехом, это, вероятно, обострит проблемы со стороны предложения на медь", — добавили эксперты.