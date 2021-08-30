Стоимость меди растет на сохраняющихся проблемах с поставками этого металла из Чили
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет на сохраняющихся проблемах с поставками этого металла из Чили, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,64%, до 4,3595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,19%, до 9410 долларов, алюминия — на 1,15%, до 2649,5 доллара, цинка – осталась на уровне предыдущего закрытия в 3002 доллара за тонну.
По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, профсоюзы, похоже, настаивают на повышении заработной платы, и маловероятно, что рабочие трех чилийских шахт — "Андина", "Серро-Колорадо" и "Сальвадор" — примут последние предложения. "Если переговоры не увенчаются успехом, это, вероятно, обострит проблемы со стороны предложения на медь", — добавили эксперты.
https://1prime.ru/commodities/20210830/834549948.html