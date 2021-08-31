МОСКВА, 31 августа — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник снизились в цене, но удержались выше психологически важной отметки 1800 долларов за унцию. Прошлую неделю котировки завершили на почти 4-недельном максимуме. По осени считают. Как изменятся цены на автомобили с 1 сентября

Цены "скачут вверх-вниз между экономической реальностью и ожиданиями сворачивания мер стимулирования ФРС и другими ключевыми центральными банками", говорит Чинтан Карнани, директор по исследованиям Insignia Consultants.

В пятницу золото подорожало после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. В своем выступлении Пауэлл поддержал идею о начале сворачивания покупок облигаций уже в этом году, однако он по-прежнему считает текущее ускорение инфляции "временным явлением". Кроме того, глава ФРС подчеркнул, что начало сворачивания стимулирующих мер не рассматривается как сигнал неизбежности повышения процентных ставок.

Заявления Пауэлла, как полагали наблюдатели, должны были бы поддержать покупки драгоценных металлов. Ослабление доллара после выступления главы ФРС также усилило спрос на активы, торгующиеся за валюту США, поскольку они стали дешевле для держателей других валют.

В понедельник доллар торговался с незначительными изменениями, если исходить из индекса доллара ICE.

Если говорить о золоте, “фундаментальные факторы внушают умеренный оптимизм, так как вероятность осторожного подхода ФРС к сворачиванию стимулирования может поддержать новый рост цен (на золото) к 1900 долларам за унцию", говорят аналитики Sevens Report Research.

“Вместе с тем краткосрочные технические перспективы (цен на золото) негативны, учитывая недавнее падение к многомесячным минимумам”, – добавили аналитики. “Прорыв выше максимумов середины лета около 1835 долларов может сделать краткосрочные перспективы бычьими”, – полагают они.

Декабрьские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX снизились на 7,30 доллара, или 0,4%, по 1812,20 доллара за унцию. По итогам предыдущей недели котировки золота выросли на 2%. Контракты завершили сессию пятницы на максимуме с 2 августа, согласно данным FactSet. Биржи Франции и Германии выросли на общем оптимизме

Между тем декабрьские фьючерсы на серебро, самые активно торгующиеся контракты на этот металл, снизились в цене на 10 центов, или 0,4%, до 24,01 доллара за унцию. За предыдущую неделю серебро подорожало на 4,1%.

"По итогам конференции в Джексон-Хоул участники рынка в основном сошлись во мнении о том, что ФРС проявляет терпение. Однако все больше представителей центрального банка обращают внимание на инфляцию", — говорят аналитики Zaner.

В пятницу выйдет отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, который может стать важным для рынка золота и серебра. Ожидается, что в августе число рабочих мест выросло на 665 000, что почти на 300 000 ниже по сравнению с июльским показателем, сообщили в Zaner. В Nord Stream 2 AG оценили решение суда ФРГ по газовой директиве ЕС

"Слабые данные по числу рабочих мест, вероятно, окажут давление на доллар, приведут к отсрочке начала сокращения стимулирующих мер и, соответственно, поспособствуют росту цен на золото и серебро", — подчеркнули в компании.

Декабрьские фьючерсы на медь недавно выросли в цене на 1 % почти до 4,38доллара за фунт.

Октябрьские фьючерсы на платину упади на 0,4%, до 1002,10 доллара за унцию, а декабрьские контракты на палладий подорожали на 3% до 2479,10 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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