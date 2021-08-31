МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в последний день лета коррекционно снижается после роста на 2,4% за два предыдущих торговых дня, свидетельствуют данные торгов. Доллар продолжает слабеть на комментариях главы Федрезерва

По состоянию на 8.28 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,25%, до 4,367 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,19%, до 9410 долларов, алюминия — на 1,15%, до 2649,5 доллара, цинка – осталась на уровне предыдущего закрытия в 3002 доллара за тонну. В понедельник Лондонская биржа была закрыта из-за банковского выходного.

На рынке меди во вторник наблюдается коррекционное снижение после роста в цене на 2,4% за последние две торговые сессии.

По словам аналитиков Goldman Sachs, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на медь и алюминий выросли на ожиданиях дефицита поставок обоих металлов.

В частности, медь дорожала на ожиданиях нехватки предложения из-за забастовок на рудниках в Чили.