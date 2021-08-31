МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-августе вырос в годовом выражении на 20,8%, до 6,26 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 11,4%, до 7,114 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. "Русгидро" будет продавать "зеленые" сертификаты через СПбМТСБ

Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже вырос на 14,7% в годовом выражении, составив 17,133 миллиона тонн. Оборот торгов в денежном выражении по итогам восьми месяцев составил 845,552 миллиарда рублей, показав рост в годовом выражении на 35,2%.

Из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе-августе составили 1,382 миллиона тонн, снизившись на 6,5%. Продажи топочного мазута выросли на 2,9%, до 870 тысяч тонн, СУГ выросли на 48,4%, до 1,115 миллиона тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 391 тысячу тонн, увеличившись на 33,1%.

Объем торгов на СПбМТСБ по итогам 2020 года вырос в денежном выражении на 13,4% по сравнению с 2019 годом и составил 1,071 триллиона рублей. Торги всеми нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, в 2020 году составили 23,182 миллиона тонн, что на 11,3% больше, чем в предшествовавшем году. В денежном выражении оборот в секции "нефтепродукты" составил 974,528 миллиарда рублей.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.