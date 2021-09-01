МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди сильно снижается в среду после увеличения поставок данного сырья из государственных резервов КНР, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на укреплении курса доллара

По состоянию на 8.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex падала на 1,18%, до 4,3145 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,17%, до 9520 долларов, алюминия — на 2,59%, до 2718 долларов, цинка – на 0,05%, до 3003,5 доллара за тонну.

На рынке меди в среду наблюдается отрицательная динамика, поскольку Национальное управление продовольствия и стратегических резервов Китая выпускает на рынок дополнительные тонны сырья из государственных резервов.

По данным экспертов ING, которые приводит газета Wall Street Journal, регулятор выпускает на рынок дополнительные 30 тысяч тонн меди и 70 тысяч тонн алюминия, и это предложение, вероятно, окажет давление на цены в краткосрочной перспективе.