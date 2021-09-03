МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром символически растет в рамках коррекции после снижения ранее, в нерешительности в преддверии публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен к евро

По состоянию на 8.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,07%, или на 1,15 доллара, до 1812,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,06%, до 23,935 доллара за унцию.

В предыдущие две торговые сессии на рынке золота наблюдалось ярко выраженное снижение. Такой динамике способствовало укрепление курса американской валюты.

Трейдеры находятся в ожидании отчета о числе занятых в несельскохозяйственном секторе в августе в США. Аналитики полагают, что показатель вырос на 750 тысяч после роста на 943 тысячи месяцем ранее. Кроме того, ожидается снижения уровня безработицы до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.

По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок сосредоточен на публикации отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. "Сила данных относительно ожиданий, вероятно, станет сильным катализатором для движения цен на драгоценный металл либо до 1850 долларов за унцию, либо до 1750 долларов за унцию", — добавили эксперты.