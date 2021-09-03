Медь дорожает на общерыночном оптимизме
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу растет второй торговый день подряд на общем оптимизме, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,58%, до 4,3225 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,44%, до 9376,5 доллара, алюминия — на 0,19%, до 2695 долларов, цинка снизилась на 0,08%, до 2979 долларов за тонну.
На рынке меди в пятницу наблюдается положительная динамика, продолжающаяся второй день подряд. За два торговых дня сырье подорожало более чем на 1%. При этом ранее медь резко подешевела на новостях из Китая об увеличении добычи сырья из государственных резервов.
Инвесторы сохраняют рисковые настроения в преддверии публикации данных с рынка труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в августе снизилась до 5,2% с 5,4% в июле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 750 тысяч после роста на 943 тысячи месяцем ранее.
https://1prime.ru/commodities/20210903/834596274.html