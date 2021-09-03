МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу растет второй торговый день подряд на общем оптимизме, свидетельствуют данные торгов. Цена золота слабо колеблется

По состоянию на 9.11 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,58%, до 4,3225 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,44%, до 9376,5 доллара, алюминия — на 0,19%, до 2695 долларов, цинка снизилась на 0,08%, до 2979 долларов за тонну.

На рынке меди в пятницу наблюдается положительная динамика, продолжающаяся второй день подряд. За два торговых дня сырье подорожало более чем на 1%. При этом ранее медь резко подешевела на новостях из Китая об увеличении добычи сырья из государственных резервов.

Инвесторы сохраняют рисковые настроения в преддверии публикации данных с рынка труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в августе снизилась до 5,2% с 5,4% в июле, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 750 тысяч после роста на 943 тысячи месяцем ранее.