МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российские золотодобытчики заработали и разбогатели благодаря пандемии коронавируса, во время которой мировые цены на драгоценный металл держались на стабильно высоком уровне. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Названо условие для отмены НДС на инвестиционное золото

Из его данных следует, что рост цен на мировом рынке был связан с желанием инвесторов застраховаться от глобальных рисков и вложиться в надежный актив, коим традиционно считается золото. По итогам 2020 года среднемировая цена одной унции выросла до 1770 долларов, на 27% превысив показатели 2019-го. При этом в отдельные моменты в течение года стоимость превышала 2000 долларов.

Среди российских компаний наибольший рост цен был зафиксирован при сделках с участием Petropavlovsk (на 30%) и "Селигдар" (29%), наименьший — у GV Gold (на 24%).

При этом, как упоминается в исследовании, спрос на золото со стороны инвесторов в 2020 году вырос на 40%, а общий спрос (с учетом заявок центробанков для пополнения золотовалютных резервов, ювелиров и технологического сектора), напротив, снизился на 14%.

Кроме того, стабильный рост цен позволил добывающим компаниям начать разработку новых месторождений, поскольку их освоение стало рентабельным даже в условиях роста затрат на извлечение и снижения содержания золота в извлекаемой руде.