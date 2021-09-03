МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет из-за снижения курса доллара, которое последовало после выхода слабой статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США не показывают единой динамики

По состоянию на 17.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,2%, или на 21,75 доллара, до 1833,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,42% — до 24,735 доллара за унцию.

Ранее в пятницу минтруда США сообщил, что безработица в стране в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с 5,4% в июле, при этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч. Аналитики ожидали рост на 750 тысяч.

В результате курс доллара к мировым валютам ослаб, что позитивно для золота, поскольку в этом случае драгоценный метал становится доступнее для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%.

"Многие верили, что Федрезерв объявит о своих планах по сворачиванию на заседании FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам — ред.) в этом месяце, и теперь это маловероятно. ФРС придется ждать, чтобы увидеть дальнейшее улучшение на рынке труда, и может не объявлять о своих планах по сворачиванию до ноябрьского заседания", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего инвестиционного специалиста Independent Advisor Alliance Криса Закарелли (Chris Zaccarelli).