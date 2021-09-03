МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет из-за снижения курса доллара, которое последовало после выхода слабой статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

Котировки акций компании Facebook, показанные на информационной панели биржи NASDAQ

Фондовые индексы США не показывают единой динамики

По состоянию на 17.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,2%, или на 21,75 доллара, до 1833,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,42% — до 24,735 доллара за унцию.

Ранее в пятницу минтруда США сообщил, что безработица в стране в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с 5,4% в июле, при этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч. Аналитики ожидали рост на 750 тысяч.

В результате курс доллара к мировым валютам ослаб, что позитивно для золота, поскольку в этом случае драгоценный метал становится доступнее для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%.

"Многие верили, что Федрезерв объявит о своих планах по сворачиванию на заседании FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам — ред.) в этом месяце, и теперь это маловероятно. ФРС придется ждать, чтобы увидеть дальнейшее улучшение на рынке труда, и может не объявлять о своих планах по сворачиванию до ноябрьского заседания", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего инвестиционного специалиста Independent Advisor Alliance Криса Закарелли (Chris Zaccarelli).