МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается после публикации данных об увеличении её экспорта из Перу, свидетельствуют данные торгов. Эксперт оценила вероятность очередного подорожания алюминия

По состоянию на 8.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,31%, до 4,317 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,21%, до 9450,5 доллара, алюминия — на 1,69%, до 2773 долларов, цинка — на 0,37%, до 3007,5 доллара за тонну.

По данным перуанского Национального общества горнодобывающей промышленности, нефти и энергетики (National Society for Mining, Oil and Energy, или SNMPE), экспорт продукции горнодобывающей промышленности Перу за первые семь месяцев года подскочил на 70%, до 21,6 миллиарда долларов, а экспорт меди только за июль — на 39%, до 1,6 миллиарда.