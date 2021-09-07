МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается после публикации данных об увеличении её экспорта из Перу, свидетельствуют данные торгов.

Рабочий перемещает алюминиевую ленту в прокатном цехе

Эксперт оценила вероятность очередного подорожания алюминия

По состоянию на 8.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,31%, до 4,317 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,21%, до 9450,5 доллара, алюминия — на 1,69%, до 2773 долларов, цинка — на 0,37%, до 3007,5 доллара за тонну.

По данным перуанского Национального общества горнодобывающей промышленности, нефти и энергетики (National Society for Mining, Oil and Energy, или SNMPE), экспорт продукции горнодобывающей промышленности Перу за первые семь месяцев года подскочил на 70%, до 21,6 миллиарда долларов, а экспорт меди только за июль — на 39%, до 1,6 миллиарда.