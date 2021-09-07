МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота заметно ускорила темпы снижения во вторник до 1,8% на росте курса доллара и увеличении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Евро дорожает к доллару в ожидании макростатистики

По состоянию на 17.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,78%, или на 32,35 доллара, до 1801,25 доллара за тройскую унцию. Утром золото дешевело на 0,5%. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,73%, до 24,372 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает укрепление курса американской валюты и рост доходности казначейских облигаций США. В таком случае золото становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость падает.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,53%, до 92,53 пункта. Доходность десятилетних US Treasuries поднимается до 1,375% с уровня предыдущего закрытия в 1,322%. При этом в ходе торгов доходность гособлигаций поднималась до 1,385%, что является максимумом с июля.

Старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич (Alex Kuptsikevich), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что инвесторов должен воодушевить тот факт, что стоимость золота держится выше 1800 долларов за унцию.