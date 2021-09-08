МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду коррекционно растет после снижения более чем на 1% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Золото символически дорожает в рамках коррекции

По состоянию на 9.02 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,12%, до 4,279 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,06%, до 9350,5 доллара, алюминия — на 0,58%, до 2757 долларов, цинка выросла на 1,21%, до 3044 долларов за тонну.

Медь перешла к восстановлению в среду после снижения в цене более чем на 1% торговым днем ранее, чему способствовали новости из Перу об увеличении экспорта продукции горнодобывающей промышленности страны.