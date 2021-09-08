МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость алюминия в среду достигла рекордного значения с августа 2008 года, почти достигнув 2800 долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. "Русал" может лишиться трети производства алюминия из-за событий в Гвинее

По состоянию на 12.43 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) растёт на 0,52%, до 2780,25 доллара. А ранее в среду эта цена достигла 2797,5 доллара — максимального значения с августа 2008 года.

Накануне цена металла снизилась на 1% в рамках коррекции после роста в течение трех торговых сессий. Позитивом котировкам металла послужили опасения по поводу ближайших перспектив поставок бокситов из Гвинеи, где в воскресение произошел государственный переворот, когда офицеры гвинейских сил специального назначения задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны.

Алюминий дорожает восьмой месяц подряд, за это время рост стоимости промышленного металла превысил 40%.

Директор по исследованиям службы ценообразования и закупок IHS Markit Джон Мотерсоль (John Mothersole) ранее в среду заявил РИА Новости, что пока признаков проблем с экспортом бокситов из страны нет, однако гипотетическая потеря, скажем, половины экспорта из Гвинеи на месяц или дольше может создать тяжелую ситуацию для отрасли и рост цен. Цены на алюминий слишком бурно отреагировали на события в Гвинее

На Гвинею приходится около 25% мировых поставок бокситов, и учитывая это, легкой замены ее товару не будет, а длительная потеря поставок этого сырья может легко привести к тому, что цены алюминия на Лондонской бирже металлов превысят 3000 долларов за метрическую тонну и, возможно, окажутся ощутимо выше 3291 доллара, которая была зафиксирована в 2008 году, предположил эксперт.