МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ, Елена Гуринович. В начале недели на фоне событий в Гвинее цена на алюминий резко выросла, а в среду побила 13-летний максимум. Акции российской компании "Русал" также перешли к росту как на Московской, так и на Гонконгской бирже. О том, что будет с ценами на металл дальше и как это скажется на российской промышленности, рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Алюминий дорожает третий день подряд и обновляет максимум с 2018 года

Гвинея, страна в западной части Африки, является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов, сырья для производства алюминия. Подтвержденные запасы бокситов здесь составляют 20 миллиардов тонн — это больше, чем в любой другой стране. Около половины бокситов из этой страны покупает Китай.

Есть там и российские интересы- крупнейший за пределами Китая производитель алюминия "Русал" производит порядка 40% всех бокситов и 5% алюминия. Под контролем российской компании находятся Компания бокситов Киндии, боксито-глиноземный комплекс Friguia и месторождение бокситов Dian-Dian. Компания бокситов Киндии является крупнейшим сырьевым активом "Русала", на ней добывается около 25% от всех бокситов российской компании.

В воскресение в Гвинее произошел государственный переворот — офицеры сил специального назначения задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. Если госпереворот приведет к долгосрочным сбоям в поставках бокситов и алюминия из Гвинеи, предложение на рынке сократится и цены вырастут, предрекают эксперты.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД

С другой стороны, алюминий дорожает восьмой месяц подряд, за этот период рост стоимости составил 34,53%. Рост цен начался в начале года и обусловлен двумя факторами:

— активным восстановлением потребительского спроса на металл в мире;

— ограниченным предложением алюминия со стороны Китая, где вступила в действие программа по борьбе с загрязнением окружающей среды.

"В начале текущей недели новости о военном перевороте в Гвинее стали лишь очередным фактором, обеспечившим дополнительный импульс к росту цены на металл", — отметил в беседе с "Праймом" руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Акции российских компаний закрыли торги рекордным ростом

По данным Лондонской биржи металлов, котировки алюминия в понедельник только на 1,2% превышали уровень закрытия предыдущей недели. Во вторник 7 сентября цены стабилизировались примерно на этом же уровне, пояснил он.

В свою очередь, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" Даниил Каримов прогнозирует, что влияние ситуации в Гвинее на волатильность котировок и их динамику вряд ли окажется долгим. "Большинство международных компаний, добывающих бокситы и другие ресурсы, уже сообщили об отсутствии каких-либо существенных сбоев в производственных процессах из-за смены власти в стране", — напоминает он.

Компании, которые поспешили намекнуть, что риски в поставках бокситов из Гвинеи могут в перспективе серьезно вырасти, нашлись. "Главным образом, подобные сообщения поступили от тех участников рынка, чьи издержки превышают средние значения и, следовательно, они в наибольшей степени заинтересованы в росте цен на алюминий, чем в снижении беспокойства своих инвесторов", — пояснил Каримов.

ГВИНЕЙСКИЙ ФАКТОР

Прогнозировать снижение цен на алюминий не стоит — этому мешает тренд на зеленую энергетику и рост промышленности на фоне ослабления пандемийных ограничений. "Ралли по ценам наблюдалось на протяжении нескольких месяцев до новостей из Гвинеи, поэтому оснований для отката цен пока нет", — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Новые лидеры Гвинеи уже успели заявить, что не намерены допустить сбоев в поставках сырья — страна остается приверженной обязательствам в экономике и добыче полезных ископаемых.

"Как только инвесторы на глобальных финансовых рынках в этом убедятся, котировки, вероятнее всего, несколько скорректируются, отыграв гвинейский фактор", — прогнозирует Наметкин.

По мнению Галактионова, наиболее вероятны колебания цен на алюминий в диапазоне 2650 – 2850 долларов за тонну.

В Кремле уже заявили, что считают ситуацию в Гвинее серьезным фактором, влияющим на рынок алюминия, но оказание помощи "Русалу" пока не рассматривают. Эксперты придерживаются мнения, что серьёзного влияния на российскую промышленность не ожидается. Не ждали. Когда и чем закончится "бычий тренд" на биржах

Однако даже без учета событий в Гвинее почти 40-процентное подорожание алюминия с начала года не может не вызвать увеличение себестоимости в металлоемких отраслях экономики.

Алюминий и его сплавы используются в транспортном машиностроении, в первую очередь это авиационная и автомобильная промышленности (порядка 26% мирового потребления алюминия), строительстве (24%), производстве фольги и упаковки (16%), в электротехнической промышленности и приборостроении (11%).

Как следствие, в долгосрочной перспективе стоит ожидать роста цен на конечную продукцию в связанных отраслях – и даже вне прямой зависимости от "гвинейского фактора".