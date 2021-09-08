МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ, Елена Гуринович. В начале недели на фоне событий в Гвинее цена на алюминий резко выросла, а в среду побила 13-летний максимум. Акции российской компании "Русал" также перешли к росту как на Московской, так и на Гонконгской бирже. О том, что будет с ценами на металл дальше и как это скажется на российской промышленности, рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Хакасский алюминиевый завод

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Гвинея, страна в западной части Африки, является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов, сырья для производства алюминия. Подтвержденные запасы бокситов здесь составляют 20 миллиардов тонн — это больше, чем в любой другой стране. Около половины бокситов из этой страны покупает Китай. 

Есть там и российские интересы- крупнейший за пределами Китая производитель алюминия "Русал" производит порядка 40% всех бокситов и 5% алюминия. Под контролем российской компании находятся Компания бокситов Киндии, боксито-глиноземный комплекс Friguia и месторождение бокситов Dian-Dian. Компания бокситов Киндии является крупнейшим сырьевым активом "Русала", на ней добывается около 25% от всех бокситов российской компании.

В воскресение в Гвинее произошел государственный переворот — офицеры сил специального назначения задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. Если госпереворот приведет к долгосрочным сбоям в поставках бокситов и алюминия из Гвинеи, предложение на рынке сократится и цены вырастут, предрекают эксперты.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД

С другой стороны, алюминий дорожает восьмой месяц подряд, за этот период рост стоимости составил 34,53%. Рост цен начался в начале года и обусловлен двумя факторами:

— активным восстановлением потребительского спроса на металл в мире;

— ограниченным предложением алюминия со стороны Китая, где вступила в действие программа по борьбе с загрязнением окружающей среды. 

"В начале текущей недели новости о военном перевороте в Гвинее стали лишь очередным фактором, обеспечившим дополнительный импульс к росту цены на металл", — отметил в беседе с "Праймом" руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Мосбиржа.

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По данным Лондонской биржи металлов, котировки алюминия в понедельник только на 1,2% превышали уровень закрытия предыдущей недели. Во вторник 7 сентября цены стабилизировались примерно на этом же уровне, пояснил он.

В свою очередь, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" Даниил Каримов прогнозирует, что влияние ситуации в Гвинее на волатильность котировок и их динамику вряд ли окажется долгим. "Большинство международных компаний, добывающих бокситы и другие ресурсы, уже сообщили об отсутствии каких-либо существенных сбоев в производственных процессах из-за смены власти в стране", — напоминает он.

Компании, которые поспешили намекнуть, что риски в поставках бокситов из Гвинеи могут в перспективе серьезно вырасти, нашлись. "Главным образом, подобные сообщения поступили от тех участников рынка, чьи издержки превышают средние значения и, следовательно, они в наибольшей степени заинтересованы в росте цен на алюминий, чем в снижении беспокойства своих инвесторов", — пояснил Каримов.

ГВИНЕЙСКИЙ ФАКТОР

Прогнозировать снижение цен на алюминий не стоит — этому мешает тренд на зеленую энергетику и рост промышленности на фоне ослабления пандемийных ограничений. "Ралли по ценам наблюдалось на протяжении нескольких месяцев до новостей из Гвинеи, поэтому оснований для отката цен пока нет", — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. 

Новые лидеры Гвинеи уже успели заявить, что не намерены допустить сбоев в поставках сырья — страна остается приверженной обязательствам в экономике и добыче полезных ископаемых.  

"Как только инвесторы на глобальных финансовых рынках в этом убедятся, котировки, вероятнее всего, несколько скорректируются, отыграв гвинейский фактор", — прогнозирует Наметкин. 

По мнению Галактионова, наиболее вероятны колебания цен на алюминий в диапазоне 2650 – 2850 долларов за тонну. 

В Кремле уже заявили, что считают ситуацию в Гвинее серьезным фактором, влияющим на рынок алюминия, но оказание помощи "Русалу" пока не рассматривают. Эксперты придерживаются мнения, что серьёзного влияния на российскую промышленность не ожидается. 

Работа "Московской межбанковской валютной биржи" (ММВБ)

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Однако даже без учета событий в Гвинее почти 40-процентное подорожание алюминия с начала года не может не вызвать увеличение себестоимости в металлоемких отраслях экономики. 

Алюминий и его сплавы используются в транспортном машиностроении, в первую очередь это авиационная и автомобильная промышленности (порядка 26% мирового потребления алюминия), строительстве (24%), производстве фольги и упаковки (16%), в электротехнической промышленности и приборостроении (11%).

Как следствие, в долгосрочной перспективе стоит ожидать роста цен на конечную продукцию в связанных отраслях – и даже вне прямой зависимости от "гвинейского фактора". 