МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Продажи газа, угля, химической и нефтегазохимической продукции на бирже в 2025 году должны составлять не менее 10% от общего объема реализации этих товаров в стране, такую цель поставило правительство РФ в утвержденном Национальном плане развития конкуренции в России на 2021-2025 года.

"В 2021-2025 годах продолжится работа по дерегулированию естественных монополий, унификации и систематизации государственных и муниципальных преференций хозяйствующим субъектам и развитию биржевой торговли", — сообщается в релизе ФАС России о принятом плане.

Как поясняет служба, это подразумевает, что при торговле природным газом не менее 10% от поставок на территорию РФ в 2025 году должен составлять объем газа, проданный по договорам, заключенным на биржевых торгах, в которых приняли участие не менее пяти продавцов. Кроме того, объем энергетического угля, реализованного на бирже, должен также составить не менее 10% от поставок на территорию России.

"Доля реализации химической и нефтегазохимической продукции на организованных торгах от поставок на внутренний рынок, в том числе в мелкооптово сегменте, составляет для парафинов, ортоксилола, толуола не менее 10% объемов продаж на территории РФ каждого производителя, занимающего доминирующее положение на соответствующих товарных рынках", — указана в плане цель по химии и нефтегазохимии к 2025 году.

Ответственными за исполнение поставленных задач назначены ФАС России и Минэнерго РФ, а также другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.