МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на укреплении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Доллар перешел к укреплению на опасениях вокруг коронавируса

По состоянию на 17.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,53%, или на 9,55 доллара, до 1788,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,48%, до 24,01 доллара за унцию.

Утром золото символически дорожало после падения во вторник на 1,5%. Однако удержаться в зеленой зоне котировкам не удалось, и стоимость драгметалла снова стала снижаться под давлением сильного доллара. Индекс доллара растет на 0,32%, до 92,81 пункта.

Глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметил, что, в целом, фондовые рынки находятся на высоком уровне, а центральные банки, скорее всего, продолжат удерживать процентные ставки на низком уровне, но долгосрочные перспективы золота позитивны.