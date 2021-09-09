МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг коррекционно растет после снижения на 2% за два предыдущих торговых дня, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота падает на небольшом укреплении доллара

По состоянию на 9.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,26%, до 4,2477 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,09%, до 9249 долларов, алюминия — выросла на 1,34%, до 2794 долларов, цинка — на 0,59%, до 3062 долларов за тонну.

На рынке меди в четверг наблюдается коррекционный рост после падения в цене на 2% за два предыдущих торговых дня. При этом с начала текущего года цены на медь выросли более чем на 20%. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, рост цен на медь до рекордных уровней в этом году побуждает инвесторов рассматривать более дешевые альтернативы.