МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг коррекционно растет после снижения на 2% за два предыдущих торговых дня, свидетельствуют данные торгов.

Золотой слиток

Стоимость золота падает на небольшом укреплении доллара

По состоянию на 9.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,26%, до 4,2477 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,09%, до 9249 долларов, алюминия — выросла на 1,34%, до 2794 долларов, цинка — на 0,59%, до 3062 долларов за тонну.

На рынке меди в четверг наблюдается коррекционный рост после падения в цене на 2% за два предыдущих торговых дня. При этом с начала текущего года цены на медь выросли более чем на 20%. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, рост цен на медь до рекордных уровней в этом году побуждает инвесторов рассматривать более дешевые альтернативы.