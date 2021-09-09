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2021
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Стоимость никеля обновила максимум
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость никеля достигла рекордной с мая 2014 года отметки, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.47 мск фьючерс на никель рос на 2,06%, до 20,09 тысячи долларов за... ПРАЙМ, 09.09.2021
никель, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Норильский никель
© Пресс-служба Норильского никеля
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость никеля достигла рекордной с мая 2014 года отметки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.47 мск фьючерс на никель рос на 2,06%, до 20,09 тысячи долларов за тонну.
Кроме того, стоимость алюминия почти достигла 2833 долларов за тонну, это максимум за 13 лет. Этот металл дорожает с понедельника, после государственного переворота в Гвинее, который вызвал опасения по поводу поставок бокситов.