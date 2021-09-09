МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость никеля достигла рекордной с мая 2014 года отметки, свидетельствуют данные торгов. Стоимость алюминия побила максимум за 13 лет

По состоянию на 9.47 мск фьючерс на никель рос на 2,06%, до 20,09 тысячи долларов за тонну.

Кроме того, стоимость алюминия почти достигла 2833 долларов за тонну, это максимум за 13 лет. Этот металл дорожает с понедельника, после государственного переворота в Гвинее, который вызвал опасения по поводу поставок бокситов.