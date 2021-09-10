МОСКВА, 10 сен — Dow Jones. Фьючерсы на золото завершили волатильную сессию четверга ростом. Инвесторы оценивали данные о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в США до самого низкого уровня с начала пандемии, а также новости о намерении Европейского центрального банка сократить покупки активов. Глава Депздрава оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве

Битва золота за возвращение и удержание уровня 1800 долларов не является признаком его силы, отмечает Джефф Райт из Wolfpack Capital. Котировки драгоценного металла большую часть сессии колебались между ростом и снижением.

"Уменьшение числа первичных заявок на пособие по безработице и, что еще более важно, вторичных заявок на него является позитивным сигналом для рынка труда", — добавляет он.

Доллар США в четверг был сравнительно устойчив, а доходность казначейских облигаций снизилась после заявлений президента ЕЦБ Кристин Лагард. Как она заметила, решение замедлить темпы покупок активов еще не означает "сворачивания" стимулирующих мер. "Мы не сворачиваем программу PEPP, но проводим ее рекалибровку", – сказала глава ЕЦБ.

“Управляющий совет решил, что благоприятные финансовые условия могут поддерживаться и при более умеренном объеме покупок активов в рамках программы PEPP, чем в двух предыдущих кварталах", – говорится в заявлении ЕЦБ.

Заявление было "немного жестким, так как многие трейдеры были удивлены сокращением покупок (активов) в рамках PEPP”, отмечает Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda. "Хорошие новости для евро также очень позитивны для цен на золото", – добавляет он.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 6,50 доллара США, или на 0,4%, по 1800 долларов США, после снижения в две предыдущих сессии. В среду золото пользовалось спросом в качестве актива-убежища, возросшим после публикации Бежевой книги ФРС, согласно которой темпы роста экономики замедлились из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Эксперт оценил результаты переговоров Путина и Лукашенко

Декабрьские фьючерсы на серебро тоже закрылись ростом, прибавив 12 центов или 0,5% до 24,18 доллара за унцию.

“Если доллар будет оставаться устойчивым в оставшейся части недели, то золото может снизиться до уровня 1750 долларов”, – предупреждает Мойя. В четверг индекс доллара (DXY) ICE снизился на 0,2% до 92,457 долларов, а за истекший период недели вырос на 0,5%.

Согласно опубликованным в четверг данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 29 августа–4 сентября упало на 35 000 до 310 000. Это самый низкий показатель числа первичных заявок с начала пандемии в 2020 году.

Данные по занятости оказались в центре внимания инвесторов, старающихся оценить темпы восстановления американской экономики после пандемии. ФРС готовится к постепенному сворачиванию стимулирующих мер, которые в свое время должны были поддержать финансовые рынки. В настоящее время, как полагают многие в руководстве американского центрального банка, данные меры уже не являются необходимыми.

Несмотря на это, президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик сказал Wall Street Journal, что центральный банк вряд ли объявит о сворачивания стимулирования в этом месяце. ГТС Украины обеспечила транзит 3,8 миллиарда кубов газа в ЕС

Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил о чистом оттоке из биржевых фондов, обеспеченных золотом, 1,3 млрд долларов в августе. Это было спровоцировано краткосрочным укреплением доллара и ростом доходности казначейских облигаций в начале месяца.

Во второй половине августа цены на золото восстанавливались, а отток по итогам месяца, вероятно, был вызван изменениями момента и процентных ставок, полагает Адам Перлаки, старший аналитик WGC.

“Первоначальные продажи, усилившиеся из-за небольшого объема ликвидности, вероятно, обеспокоили некоторых инвесторов и привели к снижению инвестиционного спроса, – добавляет он. — Однако золото остается ценным активом для тех инвесторов, кто смотрит вперед. Слабая доходность фондовых рынков развивающихся стран и устойчиво высокая инфляция станут (для золота) факторами поддержки".

По его словам, исторически в сентябре динамика золота благоприятна, что предоставляет возможности инвесторам по мере приближения 4-го квартала.

Декабрьские фьючерсы на медь на COMEX выросли в цене на 1,2% до почти 4,29 доллара за фунт. Октябрьские контракты на платину упали на 0,2% до 974,50 доллара за унцию, а декабрьские контракты на палладий снизились на 4,2% до 2142,80 оллара США за унцию.

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