2021-09-10T09:45:17+03:00
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Золото слабо дорожает
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Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, инвесторы оценивают статданные по заявками на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.41 мск... ПРАЙМ, 10.09.2021
торги, золото, новости, экономика, товарно-сырьевые рынки, рынки, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, инвесторы оценивают статданные по заявками на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25%, или на 4,55 доллара, до 1804,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,34%, до 24,26 доллара за унцию.
Инвесторы продолжают оценивать статданные из США. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю упало сильнее прогноза — до 310 тысяч вместо ожидавшихся 335 тысяч.
По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, золото все еще может быть очень уязвимым, если произойдет еще один "приступ" укрепления доллара.