МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу утром, инвесторы оценивают статданные по заявками на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Евро слегка дорожает к доллару на торгах

По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25%, или на 4,55 доллара, до 1804,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,34%, до 24,26 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают оценивать статданные из США. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю упало сильнее прогноза — до 310 тысяч вместо ожидавшихся 335 тысяч.

По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, золото все еще может быть очень уязвимым, если произойдет еще один "приступ" укрепления доллара.