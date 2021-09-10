МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет, увеличившись на 2,5% за две торговые сессии, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо дорожает

По состоянию на 9.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,24%, до 4,3325 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,5%, до 9387,5 доллара, алюминия — на 1,63%, до 2839,5 доллара, цинка — на 0,44%, до 3075,5 доллара за тонну.

На рынке меди на этой торговой неделе наблюдается повышенная волатильность. За последние два торговых дня сырье подорожало на 2,5%, при этом ранее медь подешевела почти на столько же. Такой динамике преимущественно способствовали скачки курса американской валюты.

В пятницу инвесторы продолжают оценивать статданные из США. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю упало сильнее прогноза в 310 тысяч вместо ожидаемых 335 тысяч.