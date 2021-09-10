МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет, увеличившись на 2,5% за две торговые сессии, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Золото слабо дорожает

По состоянию на 9.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,24%, до 4,3325 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,5%, до 9387,5 доллара, алюминия — на 1,63%, до 2839,5 доллара, цинка — на 0,44%, до 3075,5 доллара за тонну.

На рынке меди на этой торговой неделе наблюдается повышенная волатильность. За последние два торговых дня сырье подорожало на 2,5%, при этом ранее медь подешевела почти на столько же. Такой динамике преимущественно способствовали скачки курса американской валюты.

В пятницу инвесторы продолжают оценивать статданные из США. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю упало сильнее прогноза в 310 тысяч вместо ожидаемых 335 тысяч.