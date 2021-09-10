МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота несколько снижается, в то время как инвесторы отдают предпочтение рисковым активам из-за ослабления опасений за развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут

По состоянию на 17.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,16%, или на 2,95 доллара, до 1797,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,17%, до 24,135 доллара за унцию.

Трейдеры в пятницу более склонны к риску. Оптимистичные настроения поддерживает американская макростатистика, которая, в целом, говорит о благоприятной экономической обстановке. Минтруд США сообщил в четверг, что число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось до 310 тысяч после прогноза снижения лишь до 335 тысяч.

Аналитики Fitch Solutions, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметили, что "продолжающееся ослабление ограничений по мере увеличения вакцинации, хорошие перспективы глобального экономического роста и временное укрепление доллара" окажут негативное воздействие на стоимость золота.

Давление на золото также оказывает рост доходности гособлигаций США. В таком случае золото становится менее выгодным активом для инвесторов и цена драгметалла падает. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,331% с уровня предыдущего закрытия в 1,3%.