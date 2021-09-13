МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в понедельник утром на снижении доходности альтернативных "надёжных" инвестиционных продуктов — гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. От нуля до бесконечности. Сколько на самом деле стоит биткоин

По состоянию на 7.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,08%, или на 2,14 доллара, до 1793,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,49%, до 23,782 доллара за унцию.

Золото немного дорожает после снижения в течение двух предыдущих торговых сессий. При этом в целом минувшая неделя оказалась для драгметалла не самой удачной, ведь его стоимость потеряла более чем 2%. Это первое недельное снижение цены золота за четыре недели.

Теперь драгметалл дорожает, и снижение доходности гособлигаций США помогает ему в этом. Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,334% с уровня предыдущего закрытия в 1,341%.