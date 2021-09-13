МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник замедлила рост после подорожания почти на 4% в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. Почему дорожает алюминий и какие товары он тянет за собой

По состоянию на 8.15 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,11%, до 4,4325 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,27%, до 9694,5 доллара, алюминия — на 2,98%, до 2924 долларов, цинка — на 1,41%, до 3119 долларов за тонну.

Цены на медь в понедельник продолжают расти, немного снизив темпы. Торговым днем ранее цены на сырье подскочили почти на 4%. За предыдущую торговую неделю медь подорожала на 2,72%.

По данным СМИ, рабочие на руднике Codelco в Чили согласились прекратить забастовку, в то время как члены профсоюзов на руднике BHP Group приняли новое предложение по заработной плате, что снизило трудовую напряженность в стране.