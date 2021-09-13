МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость алюминия достигла $3 тысяч за тонну. Это, сообщает AFP, самый высокий уровень за 13 лет.

По мнению агентства, это такой рост цен на металл связан с военным переворотом в Гвинее. Другой фактор роста — рост цен на электроэнергию в Китае, из-за которого произошел спад производства на ряде литейных заводов в Поднебесной.

Ранее сообщалось, что объем российского экспорта необработанного алюминия в июле вырос почти в десять раз в денежном эквиваленте и в девять раз — в натуральном выражении: было вывезено 3 миллиона тонн на сумму $7,4 миллиарда.

Напомним, что на прошлой неделе обновили максимумы цены на никель. В частности, в четверг, 9 сентября, тонна металла торговалась выше отметки в $20 тысяч.