МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается за счёт ослабления опасений по поводу ее добычи в Чили, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет перед выходом данных об инфляции в США

По состоянию на 8.21 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,23%, до 4,437 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,36%, до 9565,5 долларов, алюминия — на 0,94%, до 2896,5 долларов, цинка — на 1,11%, до 3084,5 долларов за тонну.

На рынке меди во вторник наблюдается отрицательная динамика, поскольку опасения инвесторов относительно ее добычи в Чили ослабли.

По сообщению ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, достигнут прогресс в продолжающихся трудовых спорах на медных рудниках Андина и Серро-Колорадо в Чили. Рабочие шахты Андина согласились прекратить трехнедельную остановку работы, а рабочие шахты Серро-Колорадо приняли новое предложение о заработной плате. Это должно означать, что производство на этих рудниках скоро вырастет.