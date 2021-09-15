МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду растет в рамках коррекции после снижения на 3% за предыдущие два торговых дня, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота снижается на укреплении курса доллара

По состоянию на 8.09 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,22%, до 4,3238 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,26%, до 9442 долларов, алюминия — на 2,26%, до 2831 доллара, цинка — на 1,05%, до 3052 доллара за тонну.

На рынке меди в среду наблюдается коррекционный рост после снижения на 3% за предыдущие две торговые сессии, чему способствовало снижение опасений по поводу добычи сырья на рудниках в Чили.

Кроме того, по мнению главного экономиста AMP Capital Шейн Оливера (Shane Oliver), после локдауна в прошлом году из-за пандемии коронавируса спрос на сырье значительно вырос на данный момент. "Мировые цены на сырье, похоже, вступают в новый суперцикл", — добавил эксперт.