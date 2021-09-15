МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду растет в рамках коррекции после снижения на 3% за предыдущие два торговых дня, свидетельствуют данные торгов.

Килограммовый слиток золота высшей пробы

Стоимость золота снижается на укреплении курса доллара

По состоянию на 8.09 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,22%, до 4,3238 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,26%, до 9442 долларов, алюминия — на 2,26%, до 2831 доллара, цинка — на 1,05%, до 3052 доллара за тонну.

На рынке меди в среду наблюдается коррекционный рост после снижения на 3% за предыдущие две торговые сессии, чему способствовало снижение опасений по поводу добычи сырья на рудниках в Чили.

Кроме того, по мнению главного экономиста AMP Capital Шейн Оливера (Shane Oliver), после локдауна в прошлом году из-за пандемии коронавируса спрос на сырье значительно вырос на данный момент. "Мировые цены на сырье, похоже, вступают в новый суперцикл", — добавил эксперт.