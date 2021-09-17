МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром в рамках коррекции после падения в четверг более чем на 2%, вызванного укреплением курса доллара после хорошей статистики по розничным продажам в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль символически снижается к доллару и евро на торгах

По состоянию на 7.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,16%, или на 2,75 доллара, до 1759,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,71%, до 22,955 доллара за унцию.

В четверг золото упало в цене более чем на 2%, а в ходе торгов его стоимость опускалась ниже отметки в 1750 долларов за унцию. Спрос на золото, которое является активом-"убежищем", снизился на укреплении курса американской валюты после публикации сильной статистики, поддержавшей оптимизм вокруг восстановления экономики США. Однако теперь стоимость золота корректируется.

Минторг США сообщил накануне, что объем розничных продаж в стране в августе вырос на 0,7% к июлю, тогда как аналитики прогнозировали, напротив, снижение на 0,8%. В ходе недели были также опубликованы данные по инфляции и промпроизводству США, которые тоже оказались позитивными: в августе рост потребительских цен ожидаемо замедлился в годовом выражении до 5,3%, а объем промпроизводства вырос к июлю на 0,4%.

В результате ожидания того, что Федрезерв США может ужесточить политику повысились, что поддержало курс доллара. При более дорогом долларе золото становится менее выгодным активом для инвесторов и стоимость драгметалла падает. Индекс доллара в четверг вырос на 0,35%. Теперь он опускается на 0,09%, до 92,85 пункта.