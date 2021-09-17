МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет на сокращении ее запасов в Китае и за его пределами, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снижается к евро в рамках коррекции

По состоянию на 7.58 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,58%, до 4,3072 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,71%, до 9366,5 долларов, алюминия — на 0,47%, до 2879,5 доллара, цинка выросла на 0,21%, до 3082 доллара за тонну.

Цены на медь и алюминий растут в пятницу на фоне снижения запасов сырья, что может привести к дефициту предложения. По данным аналитиков Goldman Sachs, которые приводит газета Wall Street Journal, в начале азиатской торговли медь и алюминий росли, поскольку сбои в цепочке производственных поставок усугубляют сокращение запасов цветных металлов.

"Сокращение запасов алюминия и меди в настоящее время на рынках Китая и за его пределами вызывает опасения за предложение", — добавили эксперты.