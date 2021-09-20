МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается на 1,7% на корпоративных новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов. Цена золота символически растет в рамках коррекции

По состоянию на 9.06 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,7% — до 4,174 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) снизилась на 0,58%, до 9312 долларов, алюминия — выросла на 0,21%, до 2885,5 доллара, цинка — на 0,19%, до 3088 долларов за тонну.

По словам аналитиков ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, долговой кризис китайского застройщика Evergrande оказывает давление на рынок меди и в целом на настроения инвесторов в Азии. "На сектор недвижимости Китая приходится значительная часть потребления меди и других цветных металлов, поэтому любая слабость в секторе недвижимости, вероятно, повлияет на промышленные металлы", — поясняют эксперты.

Долг в 300 миллиардов долларов может привести к скорому дефолту компании.