МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цена золота символически снижается во вторник утром в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро

По состоянию на 8.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,05%, или на 0,75 доллара, до 1763,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,14%, до 22,235 доллара за унцию.

Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ФРС США, которые будут опубликованы в среду, трейдеров больше интересуют комментарии регулятора относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, золотые котировки почти не изменяются, поскольку рынок ожидает более четких сигналов, которые должны поступить после завершения заседания Федрезерва.

"Мы полагаем, что ФРС начнет сокращать покупку облигаций в начале нового года. Если председатель ФРС Пауэлл сможет убедить рынок в том, что за сокращением не последует быстрое повышение процентной ставки, золото может несколько восстановиться в цене", — добавили эксперты.