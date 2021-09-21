МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник продолжает снижаться четвёртый торговый день подряд на долговой ситуации с Evergrande, свидетельствуют данные торгов. Цена золота стабильна

По состоянию на 8.59 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,04%, до 4,1235 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) снизилась на 0,3%, до 9033 долларов, алюминия — на 0,78%, до 2863 доллара, цинка — на 2,4%, до 3014 долларов за тонну.

На рынке меди во вторник наблюдается снижение в цене, которое длится уже четвёртую торговую сессию подряд. За три предыдущих торговых дня цветной металл подешевел на 6,3%. Такой динамике способствовали новости вокруг китайского застройщика Evergrande, который оказался на грани дефолта с долгом в 300 миллиардов долларов.