МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цена золота символически снижается в среду утром в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен к евро в преддверии решений ФРС США

По состоянию на 8.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,01%, или на 0,25 доллара, до 1777,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,76%, до 22,782 доллара за унцию.

Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ФРС США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

По мнению аналитиков ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, инвесторы ждут сигналов от ФРС о любых изменениях относительно программы выкупа активов. "Несмотря на то что многие факторы неопределенности все еще вырисовываются, инвесторы будут искать подсказки относительно сроков и продолжительности ужесточения монетарной политики", — уточнили эксперты.