МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет на 2,6% на росте спроса на сырье со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота символически снижается

По состоянию на 9.05 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 2,6%, до 4,2165 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) снизилась на 0,64%, до 8975,5 доллара, алюминия — на 0,59%, до 2846 долларов, цинка — на 1,19%, до 2978 долларов за тонну.

По данным СМИ, на рынке меди наблюдается сильный рост цены за счёт увеличения спроса со стороны Китая. А по словам брокеров Marex, которые приводит газета Wall Street Journal, на рынке меди наблюдался глобальный дефицит в размере 90 тысяч тонн в июне по сравнению с профицитом в 4 тысячи тонн в мае, и с тех пор ситуация мало изменилась.