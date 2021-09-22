МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет на 2,6% на росте спроса на сырье со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов.

Килограммовый слиток золота высшей пробы

Стоимость золота символически снижается

По состоянию на 9.05 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 2,6%, до 4,2165 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) снизилась на 0,64%, до 8975,5 доллара, алюминия — на 0,59%, до 2846 долларов, цинка — на 1,19%, до 2978 долларов за тонну.

По данным СМИ, на рынке меди наблюдается сильный рост цены за счёт увеличения спроса со стороны Китая. А по словам брокеров Marex, которые приводит газета Wall Street Journal, на рынке меди наблюдался глобальный дефицит в размере 90 тысяч тонн в июне по сравнению с профицитом в 4 тысячи тонн в мае, и с тех пор ситуация мало изменилась.