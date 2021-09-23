МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг коррекционно снижается после роста на 2,4% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Золото продолжает дешеветь на решениях Федрезерва

По состоянию на 8.40 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,08%, до 4,22 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 3,46%, до 9286 долларов, алюминия — на 3,13%, до 2935 долларов, цинка — на 1,6%, до 3025,5 доллара за тонну.

На рынке меди в четверг наблюдается коррекционное снижение в цене после роста на 2,4% торговым днем ранее. Такой динамике способствовал рост спроса со стороны Китая.

Инвесторы продолжают следить за рисками дефолта китайского застройщика Evergrande. По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, строительство недвижимости в Китае, похоже, будет ослабевать, поскольку риски дефолта для Evergrande возрастают по мере того, как наступает срок погашения новых выплат по облигациям. "Если произойдет дефолт, это приведет к еще более резкому падению активности в сфере строительства недвижимости в Китае", — добавили эксперты.