МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Цена золота в пятницу коррекционно растет после значительного снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Россиянам объяснили, когда выгодно менять доллары на рубли

По состоянию на 8.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1,05 доллара, до 1750,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,12%, до 22,657 доллара за унцию.

Золото восстанавливает после потери в цене более чем на 1,6% торговым днем ранее. Инвесторы обратили внимание на сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что регулятор может начать сокращать выкуп активов и повысить учётную ставку.

"Впечатляет, насколько спокойно инвесторы относятся к ситуации. Тем не менее, намерение ФРС ужесточить курс монетарной политики должно повлиять на драгоценный металл, и мы ожидаем, что золото вскоре достигнет уровня в 1740 долларов за унцию" — сказали газете Wall Street Journal аналитики OANDA.