МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу растет на снижении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота растет в рамках коррекции

По состоянию на 8.28 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,24%, до 4,2415 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) снизилась на 0,13%, до 9273,5 доллара, алюминия выросла на 0,49%, до 2949,5 доллара, цинка — на 2,16%, до 3091 долларов за тонну.

На рынке меди в пятницу наблюдается рост цены, чему способствует ослабление курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,35%, до 93,13 пункта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары более привлекательными для покупки.

Тем не менее, инвесторы сохраняют опасения и следят за долговой ситуацией китайского застройщика Evergrande, долг которого в размере 300 миллиардов долларов может привести к дефолту компании. По словам аналитиков Capital Economics, которые приводит газета Wall Street Journal, дефолт Evergrande, вероятно, нанесет ущерб мировой металлургической промышленности.

"Мы думаем, что наиболее вероятным результатом будет управляемая реструктуризация, в результате которой другие застройщики примут на себя незавершенные проекты Evergrande. Однако… мы сомневаемся, что этого будет достаточно, чтобы компенсировать растущие структурные препятствия, с которыми сталкивается сектор недвижимости", — добавили эксперты.