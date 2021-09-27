МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается в ожидании возможного снижения спроса на промышленные металлы в Китае в случае кризиса в строительной отрасли страны, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 8.23 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,17%, до 4,2953 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), после роста на 1,3% торговым днем ранее.

Кроме того, на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,64%, до 9332,5 доллара. А цена алюминия там снизилась на 1,15%, до 2915,5 доллара, цинка — выросла на 1,21%, до 3128,5 доллара за тонну.

Китайский застройщик Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня её задолженность составляла 304 миллиарда долларов.

"Инвесторы будут внимательно следить за развитием событий вокруг Evergrande. Мы ожидаем управляемой реструктуризации компании, которая должна ограничить негативное влияние на спрос на металлы в Китае", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Capital Economics.