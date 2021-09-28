МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром замедлила рост на неопределенности по поводу китайского застройщика Evergrande и перебоях со снабжением промышленности электричеством в стране, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к иене

По состоянию на 8.31 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,3%, до 4,2927 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), продолжая вчерашнюю тенденцию. Но минутами ранее промышленный метал достигал роста в цене до 4,2983 доллара за фунт. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,32%, до 9362 доллара.

При этом цена алюминия в Лондоне вчера упала на 1,95%, до 2883,5 доллара, цинка — также на 1,95%, до 3067,5 доллара за тонну.

Цена на медь во вторник утром замедлила рост, поскольку, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, обострение дефицита электроэнергии в Китае еще больше усиливает опасения по поводу замедления экономического роста. "Несколько провинций в настоящее время имеют дело с отключениями электроэнергии, а производственным центрам приказывают снизить энергопотребление, что окажет давление на цены на промышленные металлы", — добавили эксперты.

Кроме того, рынки сохраняют опасения по поводу перспектив строительного сектора в Китае из-за неопределенности с китайским застройщиком Evergrande, который оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня её задолженность составляла 304 миллиарда долларов.