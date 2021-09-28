МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером на росте курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США снижаются в пределах 2%

По состоянию на 17.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,72%, или на 12,7 доллара, до 1739,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,48%, до 22,358 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает укрепление курса американской валюты и повышение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость снижается.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 93,56 пункта, а доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 1,532% с уровня предыдущего закрытия в 1,484%. Инвесторы следят за сообщениями относительно госдолга США.

Ранее министр финансов Джаннет Йеллен предупредила, что администрация исчерпает денежные резервы и не сможет выполнять свои обязательства, если конгресс к 18 октября не увеличит или не заморозит лимит государственного долга. На рассмотрении законодателей сейчас находится инициатива об отмене ограничений на заимствования до конца 2022 года.