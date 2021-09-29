МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается на фоне финансовых проблем китайского застройщика Evergrande и опасениях за спрос на металл, свидетельствуют данные торгов. Доллар снижается к евро и иене

По состоянию на 8.38 мск цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,22%, до 4,2382 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,99%, до 9269 долларов. А цена алюминия там выросла на 2,12%, до 2944,5 доллара, цинка — на 0,37%, до 3079 долларов за тонну.

На рынке меди наблюдается отрицательная динамика второй день подряд, поскольку инвесторы беспокоятся за спрос на данный металл из-за долгового кризиса китайского застройщика Evergrande. Трейдеры полагают, что возможный дефолт компании может привести к снижению спроса на сырье и кризис строительной отрасли.

Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.