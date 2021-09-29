МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе после вчерашнего временного скачка более чем на 10%, выше 1040 долларов за тысячу кубометров, после открытия торгов в среду растут к расчетной цене вторника на 3%, чуть не дотягивая до 1000 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила примерно 955 долларов, затем немного выросла и в 9.40 мск составила 988 долларов, что на 3% больше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 940 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 960 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов, а по итогам торгов вторника расчетная цена впервые составила 960 долларов.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика фьючерсных цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2". Цены, объяснял эксперт, подогреваются опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что поставки не смогут быть увеличены.